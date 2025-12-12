W skrócie Ukraina przeprowadziła nocny atak dronami na rafinerię ropy naftowej w Jarosławiu, mającą strategiczne znaczenie dla Moskwy.

W wyniku ataku doszło do dużego pożaru, a mieszkańcy donosili o eksplozjach i rozbłyskach na niebie.

Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzelić miała łącznie 90 dronów nad krajem, a w związku z atakiem wybuchł alarm i pojawiły się zalecenia dot. bezpieczeństwa.

O ataku na Jarosław donoszą rosyjskie media oraz mieszkańcy. W nocy z czwartku na piątek drony miały uderzyć w miasto położone około 700 km od granicy państwowej z Ukrainą.

Wojna w Ukrainie. Atak na rosyjską rafinerię, uderzono dronami

Jak czytamy, w wyniku ataku doszło do wielkiego pożaru na terenie tamtejszej rafinerii ropy naftowej. Zdaniem analityków wojskowych oraz kanałów monitorujących w sieci, bezzałogowce uderzyły w Sławnieft-JANOS.

Obiekt ten jest jedną z pięciu największych rafinerii ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej. "Przedsiębiorstwo jest w stanie przetworzyć około 15 milionów ton ropy rocznie" - zaznacza Ukraińska Prawda.

Sławnieft-JANOS ma strategiczne znaczenie dla prowadzonych przez Moskwę działań wojennych - produkowane są tam m.in. benzyna czy paliwo lotnicze.

Mieszkańcy regionu informowali o kilku eksplozjach oraz o rozbłyskach na niebie. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się z kolei nagrania, na których widać kłęby gęstego, czarnego dymu oraz czerwoną poświatę na nocnym niebie.

Kolejna niespokojna noc w Rosji. Ukraina wysłała bezzałogowce

W związku z atakiem bezzałogowców w mieście wydano alarm przeciwlotniczy, a gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew apelował do mieszkańców, aby schronili się w bezpiecznych miejscach.

"W regionie mogą znajdować się fragmenty drona, które są istotne dla śledztwa. W przypadku ich wykrycia, pod żadnym pozorem ich nie dotykaj" - dodał we wpisie.

Ministerstwo Obrony Rosji, na które powołuje się Agencja Reutera, przekazało, że łącznie nad krajem oraz Morzem Czarnym zestrzelono 90 bezzałogowych statków powietrznych. Dodano, że siedem osób zostało poszkodowanych w mieście Twer.

To kolejna noc, kiedy siły ukraińskie wysłały nad terytorium Rosji drony. Ze środy na czwartek nad krajem zestrzelonych miało zostać blisko 300 bezzałogowców.

Tymczasem Moskwa odpowiada na uderzenia na jej terytorium i atakuje infrastrukturę cywilną - tym razem drony nadleciały nad Odessę. Zniszczone zostały domy, a część miasta jest pozbawiona prądu.

Rosjanie zaatakowali także w Pawłohradzie w obwodzie dniepropietrowskim. Uderzenia nie przeżył 71-letni mężczyzna, a cztery osoby, w tym 54-latka w stanie krytycznym, trafiły do szpitala.

