Jak czytamy we wpisie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych "w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie Ukrainy , rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".

Wojna w Ukrainie. Dowództwo Generalne RSZ RP poderwało myśliwce

To oznacza, że nad Polską uruchomione zostały wszystkie dostępne siły i środki , pozostające w dyspozycji dowódcy generalnego - poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie , a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

"Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - wskazano.

Ukraina-Rosja. Masowy ostrzał armii Kremla. Alarm w całym kraju

W nocy z soboty na niedzielę doszło do zmasowanego ataku rosyjskiego na terytorium Ukrainy. Początkowo rakiety i drony uderzały głównie na zachodzie kraju, lecz później pocisku nadlatywały także nad obwody graniczące z Polską, by ostatecznie objąć całe państwo.

Drony spadły także między innymi w drugim co do wielkości mieście Ukrainy - Charkowie. Tam bezzałogowiec trafił nieopodal dzielnicy mieszkalnej wywołując pożar - ranne zostały co najmniej dwie osoby, w tym jedna ciężko.