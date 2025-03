Kanada może paść łupem Trumpa. Wielki sprzeciw wobec USA

90 proc. Kanadyjczyków sprzeciwia się utracie niepodległości i włączeniu do Stanów Zjednoczonych. Taką propozycję od początku swojej drugiej kadencji forsuje Donald Trump. Mimo wszystko co dziesiąty Kanadyjczyk chciałby zostać obywatelem USA. - Oznaczałoby to dostęp do miejsc pracy, dostęp do bogactwa, dostęp do kawałka ziemi, do którego niekoniecznie mam teraz dostęp - podkreślił jeden z mieszkańców kanadyjskiej Victorii, popierający działania Trumpa.