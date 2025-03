Potwierdził, że Błaszczak nie był obecny na posiedzeniu. - Pana posła widziałem dzisiaj rano w ławach sejmowych na sali plenarnej, tuż przed rozpoczęciem komisji, ale na komisję nie dotarł. Przysłał tylko swojego obrońcę, sam nie przyszedł. To jest wyraźne naruszenie Regulaminu Sejmu , bo i w ustawie o wykonywaniu mandatu (posła i senatora) i w Regulaminie Sejmu jest taki artykuł, który mówi wyraźnie, że podstawowym obowiązkiem posła i senatora jest uczestnictwo w pracach Sejmu, Senatu i organów Sejmu, czyli komisji sejmowych - powiedział Urbaniak dziennikarzom.

Dodał, że Błaszczak przysłał na komisję obrońcę, więc "kontrargumenty w stosunku do argumentów prokuratorów wojskowych padły". - Generalnie dyskusja była z jednej strony mocno merytoryczna, a z drugiej - cały czas ten sam argument , że ktoś planował oddać pół Polski - relacjonował Urbaniak.

Nad wnioskiem w czwartek będzie obradował Sejm. Błaszczak zapowiedział, że na to posiedzenie przyjdzie.

Błaszczak nieobecność na komisji regulaminowej wytłumaczył dziennikarzom "innymi zajęciami w klubie parlamentarnym". Dodał, że choć wniosek go dotyczy, to jego zdaniem "wyrok już został wydany" , a "oni już zdecydowali".

Wniosek o uchylenie immunitetu byłemu szefowi MON trafił do Sejmu na początku lutego. Prokuratura chce postawić Błaszczakowi zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z tym, że jako szef MON odtajnił w lipcu 2023 r. i publicznie ujawnił we wrześniu 2023 r. fragmenty Planu Użycia Sił Zbrojnych RP WARTA-00101 dotyczącego sposobu obrony przed ewentualnym atakiem Rosji .

Mariusz Błaszczak wielokrotnie odnosił się do kwestii publikacji dokumentów niejawnych. Podczas zwołanej na początku lutego konferencji prasowej były szef MON podkreślił, że obecnie podjąłby taką samą decyzję "ze względów bezpieczeństwa".

- Jako minister obrony narodowej miałem prawo, a nawet obowiązek (sprawić - red.), by opinia publiczna wiedziała, co stało się za czasów rządów przed 2015 rokiem, właśnie dlatego, żeby więcej się to nie powtórzyło - ocenił.