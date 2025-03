W środę od rana doświadczamy pięknej, wiosennej aury, z dużą ilością słońca i wysokimi temperaturami, dochodzącymi do 16 stopni. Wkrótce może być jeszcze cieplej - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Tak ciepło będzie po raz pierwszy w roku

"Już jutro (06.03) duża szansa na pierwsze 20 st. C w tym roku" - poinformował IMGW na Facebooku. Jeśli ta prognoza się sprawdzi, to będą to pierwsze tak wysokie temperatury w 2025 roku.

"Dla stacji synoptycznej Bielsko-Biała prognoza wskazuje temperaturę maksymalną równą 20 st. C, natomiast lokalnie, na południu, pomiędzy stacjami pomiarowymi temperatura może wzrosnąć do 21 st. C. Do tego dużo słońca" - czytamy:

Tak ciepła, słoneczna i spokojna aura utrzyma się w najbliższym czasie. "Czekacie na wiosnę? Pogoda przez kilka najbliższych dni właśnie taka będzie" - zapewniają specjaliści z Instytutu.

W czwartek lokalnie na Śląsku może być nawet do 21 stopni Celsjusza. To najwyższe prognozowane temperatury w tym roku wxcharts

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że noce w dalszym ciągu będą chłodne. Cały czas miejscami po zachodzie słońca może być mroźnie, zwłaszcza na terenach podgórskich: do około -3 stopni.

Pogoda ciepła do końca tygodnia

Przez najbliższe dni możemy się spodziewać w większości kraju temperatur dochodzących do 15-16 stopni, jednak miejscami na południowym zachodzie może być koło 18. Tak będzie do końca tygodnia, a możliwe że do poniedziałku włącznie.

Sytuacja może się zmienić we wtorek. To wtedy do Polski dotrze niż, który przyniesie ochłodzenie, a także opady deszczu w praktycznie całym kraju. Temperatury znacznie spadną i wyniosą od około 6 stopni miejscami nad morzem do lokalnie 15 st. C na południu. W większości Polski we wtorek może być nie więcej niż 12-13 stopni.

