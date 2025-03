Swój apel skierował zarówno do samego Donalda Trumpa jak i do wszystkich Amerykanów, pisząc: "Wasz Prezydent, Donald Trump, powiedział prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu: 'Nie masz żadnych kart do gry, nie masz nic'". Bezpośrednio zwracając się do prezydenta Trumpa, zaznaczył: "Panie Prezydencie, Prezydent Ukrainy ma karty w ręku. Jego kartą jest jego dzielny naród. Jego kartą są ofiary tej brutalnej wojny prowadzonej przez Putina. Ofiary - cywile, zgwałcone kobiety, porwane dzieci. Zdewastowany kraj".