Wojna w Ukrainie. Wyciekły informacje z tajnego spotkania. Służby dementują

Portal Ukrainska Prawda podał w poniedziałek, że podczas zamkniętego spotkania szefów frakcji parlamentarnych z przedstawicielami dowództwa wojskowego, szef wywiadu wojskowego HUR, Kyryło Budanow powiedział, iż negocjacje pokojowe powinny rozpocząć się najpóźniej do lata. Informatorem dziennikarzy miał być jeden z uczestników spotkania.

- Najbardziej zapamiętałem odpowiedź Budanowa. Ktoś spytał go, ile jeszcze mamy czasu. I Kyryło z tym swoim chłodnym uśmieszkiem powiedział: Jeśli do lata nie będzie poważnych negocjacji, to mogą rozpocząć się bardzo niebezpieczne procesy, które mogą zagrozić samemu istnieniu Ukrainy - przekazał anonimowy rozmówca Ukrainskiej Prawdy.