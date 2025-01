Niemcy i Wielka Brytania niezdolne do walki? "Trudno to sobie wyobrazić"

- Bundeswehra jest dziś absolutnie niezdolna do walki. W kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej wszystko to się potwierdziło. Wielka Brytania też jest niezdolna do walki - sama stwierdziła, że przy takiej intensywności walk, jakie toczą Rosja i Ukraina, ich wojska wystarczyłyby na maksymalnie trzy miesiące. Trudno to sobie wyobrazić - podkreślił Romaniuk.