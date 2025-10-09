Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Nocne podniebne starcia. Obie strony z dotkliwymi stratami

Piotr Białczyk

Piotr Białczyk

Zakład Przetwórstwa Gazu Łukoil-Korobkowski w mieście Kotowe w obwodzie wołgogradzkim stanął w ogniu po tym, jak z Ukrainy nadleciały drony. Incydent potwierdziły lokalne władze, a także wojsko. Strona rosyjska również nie odpuściła i atakowała wschodnią Ukrainę, z kolei na południu trafiła w port w Odessie.

Wojna w Ukrainie. Skutki nocnych ataków
Wojna w Ukrainie. Skutki nocnych atakówZdjęcie Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy/FB/GoogleMapsmateriał zewnętrzny

Podniebna walka między Ukrainą a Rosją zaostrza się. W nocy ze środy na czwartek Kijów posłał w kierunku agresora drony. Jak wynika z komunikatu rosyjskiego ministerstwa obrony, siły obrony powietrznej zestrzeliły w nocy 19 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych, z czego dziewięć z nich nad obwodem wołgogradzkim, po trzy nad obwodami briańskim i kurskim oraz po jednym nad obwodami biełgorodzkim, woroneskim, orłowskim i saratowskim.

Część z maszyn była skierowana w rosyjski sektor energetyczny, a atak doprowadził do pożarów w obiektach paliwowo-energetycznych, poinformował gubernator obwodu Andriej Boczarow .

"Pożary wybuchły również w obiektach paliwowo-energetycznych. Strażacy obecnie pracują nad ugaszeniem pożarów" - przekazał gubernator administracji obwodu wołgogradzkiego.

Zobacz również:

Czteroosobowa rodzina zginęła w rosyjskim ataku na Lwów
Wojna w Ukrainie

Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Lwów. Zginęła cała rodzina

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Wojna na Ukrainie. Rosjanie uderzyli w port w Odessie

    Ponadto, jak dodał Bocharow, w wyniku ataku uszkodzony został budynek kotłowni. Portal "Ukraińska Prawda" wskazał, że celem ataku był Zakład Przetwórstwa Gazu Łukoil-Korobkowski w mieście Kotowe.

    Tymczasem nocny atak dronów z Rosji ranił pięć osób i uszkodził infrastrukturę portową i energetyczną w obwodzie odeskim na południu Ukrainy, poinformował w czwartek gubernator tego regionu.

    "Większość maszyn wroga została zniszczona przez siły obrony powietrznej, ale doszło do uszkodzeń infrastruktury cywilnej, portowej i energetycznej (...). Atak odciął dopływ prądu do 30 tys. odbiorców i podpalił kontenery z olejem roślinnym i peletem drzewnym w porcie" - przekazał Ołeh Kiper na Telegramie.

    Zobacz również:

    Drony zaatakowały dwie rafinerie w Rosji. Wybuchły pożary
    Wojna w Ukrainie

    Celne uderzenie Ukrainy. Rosyjskie rafinerie stanęły w ogniu

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. To nacisk na realizację Zielonego ŁaduPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze