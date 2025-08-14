W skrócie Ukraińskie drony przeprowadziły masowy atak na terytorium Rosji, powodując pożary i obrażenia wśród ludności cywilnej.

Jednym z celów była rafineria ropy naftowej w Wołgogradzie, gdzie doszło do poważnego pożaru po ataku, a lokalne lotnisko zostało tymczasowo zamknięte.

Łącznie rosyjskie władze poinformowały o przechwyceniu 44 dronów.

Według rosyjskich władz dziesiątki ukraińskich dronów nadleciały nad terytorium Rosji w nocy ze środy na czwartek. Trzy osoby zostały ranne, a statki bezzałogowe wywołały pożary.

W rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia, na których widać duży pożar rafinerii ropy naftowej w Wołgogradzie. Miasto to jest położone około 470 km od linii frontu.

Wojna w Ukrainie. Drony zaatakowały rafinerię w Wołgogradzie, wybuchł pożar

Głos w sprawie zabrał gubernator obwodu wołgogradzkiego w Rosji Andriej Bocharow. "Odłamki po ataku (dronów - red.) spowodowały wyciek produktów ropopochodnych i pożar w rafinerii ropy naftowej w Wołgogradzie" - przekazał w sieci.

Jak przekazała agencja Unian, w wyniku ataku bezzałogowców Rosjanie tymczasowo zamknęli lokalne lotnisko. "Ukraińskie drony atakują cele w Wołgogradzie drugą noc z rzędu" - dodano.

Ta sama rafineria została uszkodzona przez Kijów w styczniu i lutym tego roku, po czym przestała działać.

Ukraina uderza w Rosję. Dzień przed spotkaniem Trumpa z Putinem

Ukraińskie drony zaatakowały także w Biełgorodzie. Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow przekazał, że statek bezzałogowy uderzył w samochód w centrum miasta. Pojazd zapalił się, a w wyniku ataku poszkodowane zostały trzy osoby.

Gładkow zamieścił w sieci nagranie, na którym pokazał płonące auto oraz rozrzucone szczątki maszyny. Na miejsce od razu zadysponowano służby ratunkowe.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że od późnego wieczora w środę do wczesnego ranka w czwartek przechwycono 44 ukraińskie drony, w tym siedem nad okupowanym Krymem.

Tymczasem Ukraina nie skomentowała ataków, o przeprowadzenie których oskarża ją Federacja Rosyjska. Uuderzenia miały miejsce na dzień przed spotkaniem Władimira Putina z Donaldem Trumpem na Alasce.

Źródła: AFP, Unian

