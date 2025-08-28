W skrócie Ukraińskie siły przeprowadziły atak na dwie rosyjskie rafinerie w nocnych operacjach dronowych.

W wyniku ataków wybuchły pożary i doszło do znacznych zniszczeń w kluczowych obiektach przemysłowych.

Rosja odpowiedziała kolejnym zmasowanym ostrzałem cywilnych celów w Ukrainie, powodując ofiary śmiertelne i liczne rany.

Do ataku na rosyjskie rafinerie doszło w nocy ze środy na czwartek. Informację o przeprowadzonej akcji przekazał w mediach społecznościowych m.in. szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowalenko.

"Podczas gdy Moskwa atakuje przedszkola i wieżowce, (w Rosji - red.) płonie wiele strategicznych obiektów, w tym rafinerie" - napisał.

Wojna w Ukrainie. Ataki na rosyjskie rafinerie. Kłęby dymu i eksplozje

Andrij Kowalenko zamieścił na swoich kanałach także zdjęcia i nagrania z ataków. Szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji wyjaśnił, że drony uderzyły w rafinerię Afipski w Kraju Krasnodarskim oraz rafinerię w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim.

Drugi z obiektów należy do rosyjskiego koncernu Rosnieft i jest jedną z największych rafinerii w Rosji. "Produkuje również paliwo dla lotnictwa wojskowego, w tym dla bombowców Tu-22M3" - przekazał portal RBC Ukraine.

Informacje o ataku dronów na rafinerię w obwodzie samarskim przekazał też gubernator regionu. "Obrona powietrzna i służby ratunkowe działają. Na lotnisku w Samarze wprowadzono tymczasowe ograniczenia w przylotach i odlotach samolotów" - przekazał.

W obydwu rafineriach wybuchły pożary, które doprowadziły do sporych zniszczeń. Na nagraniach w sieci widać szalejące płomienie oraz jak nad budynkami unoszą się kłęby dymu. Słychać też eksplozje.

Ukraina uderza w rosyjskie rafinerie. Dostarczają paliwo wojsku

To kolejny atak na rosyjskie rafinerie, jaki odnotowano w ostatnim czasie. Kilka dni temu Sztab Generalny Ukrainy przekazał, że uderzono w rafinerię w Syzraniu w obwodzie samarskim.

"To przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego i innych produktów naftowych, które dostarczane są dla wojsk Federacji Rosyjskiej" - przekazano w oświadczeniu.

Tymczasem w nocy ze środy na czwartek Moskwa ponownie przeprowadziła zmasowany atak na obiekty cywilne w Ukrainie, gdzie alarm przeciwlotniczy trwał kilka godzin. Pociski balistyczne uderzyły w Kijów, gdzie życie straciło co najmniej 14 osób. Bilans ofiar może jednak jeszcze wzrosnąć.

