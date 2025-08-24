Rosyjskie władze twierdziły wcześniej, że pożar w porcie Ust-Ługa, gdzie płonął terminal koncernu Novatek, wywołały odłamki zestrzelonych dronów. Według Sztabu Generalnego Ukrainy w obiekt ten trafiły drony.

"Terminal morski Ust-Ługa jest jednym z kluczowych hubów logistycznych Federacji Rosyjskiej na Morzu Bałtyckim, który jest aktywnie wykorzystywany dla eksportu surowców energetycznych z zaangażowaniem tak zwanej floty cieni i z pominięciem sankcji międzynarodowych" - wyjaśnił sztab w komunikacie, który opublikował w niedzielę.

Wojna w Ukrainie. Kijów przyznaje się do serii ataków na terenie Rosji

W oświadczeniu ujawniono, że Siły Operacji Specjalnych Ukrainy dokonały też ataków na obiekty logistyczne w obwodach biełgorodzkim i woroneskim, a także na rafinerię w Syzraniu, w obwodzie samarskim na południu Rosji.

"To przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego i innych produktów naftowych, które dostarczane są dla wojsk Federacji Rosyjskiej" - podkreślił Sztab Generalny Ukrainy.

Wcześniej rosyjskie władze podały, że ukraińskie drony zaatakowały przedsiębiorstwo w Syzraniu i port Ust Ługa w obwodzie leningradzkim na północnym zachodzie kraju, na który spadły odłamki bezzałogowców i wywołały tam pożar. W godzinach popołudniowych Rosjanie poinformowali, że pożar został już ugaszony.

Ukraina-Rosja. Kijów poderwał drony w dniu narodowego święta

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko mówił, że nad portem zniszczono około 10 ukraińskich dronów.

Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fiedoriszczew podawał z kolei, że ukraińskie drony zaatakowały przedsiębiorstwo w Syzraniu, ale według wstępnych informacji nie ma ofiar ani rannych. Gubernator nie powiadomił, jakiego rodzaju przedsiębiorstwo było celem ani czy atak spowodował szkody.

Agencja RIA Nowosti podała, że rosyjskie siły przeciwlotnicze zniszczyły w nocy z soboty na niedzielę 95 ukraińskich dronów.

Napieralski: Chce prezydent napinać muskuły, proszę bardzo, to Tusk mu pokaże Polsat News Polsat News