W skrócie Mark Rutte ostrzegł, że Rosja stanowi zagrożenie dla krajów NATO i zaapelował o zwiększenie wydatków na obronność.

Władimir Putin krytykuje te wypowiedzi, zarzucając sekretarzowi generalnemu NATO brak zrozumienia sytuacji i błędne interpretowanie strategii USA.

Nowa amerykańska strategia bezpieczeństwa narodowego nie uznaje już Rosji za bezpośrednie zagrożenie, a Kreml ocenia tą zmianę pozytywnie.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte w zeszłym tygodniu ostrzegał, że kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego są "kolejnym celem" Rosji.

- Obawiam się, że zbyt wielu popada w samozadowolenie. Zbyt wielu nie dostrzega, jak pilna jest sytuacja i zbyt wielu wierzy, że czas działa na naszą korzyść. Tak nie jest. Czas na działanie jest teraz - wzywał Rutte.

Sekretarz generalny NATO podkreślił, że aby zapobiec wojnie, konieczne jest zwiększenie wydatków na obronność. W jego opinii ewentualna wojna miałaby skalę tej, jakiej doświadczyli nasi dziadkowie i pradziadkowie.

Władimir Putin uderzył w Marka Ruttego. "Umiesz w ogóle czytać"?

Władimir Putin ocenił, że słowa Ruttego są "agresywne", a w sytuacji, w której Stany Zjednoczone nie postrzegają Rosji jako "wroga lub celu" w swojej nowej strategii bezpieczeństwa, Rutte nie powinien "nakłaniać" NATO do wojny z Rosją.

- O czym ty w ogóle mówisz? Naprawdę chciałbym zapytać: Słuchaj, co ty mówisz o przygotowaniach do wojny z Rosją? Czy ty w ogóle umiesz czytać? Przeczytaj Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA - powiedział.

Opublikowany niedawno przez administrację prezydenta Donalda Trumpa dokument po raz pierwszy od wielu lat nie nazywa Rosji "bezpośrednim zagrożeniem" dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

W nowej strategii skrytykowano m.in. podejście państw europejskich do wojny w Ukrainie, a także uznano, że USA powinny traktować jako priorytet powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją. Jej zapisy zostały pozytywnie przyjęte przez Kreml.

