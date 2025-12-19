USA uderzyły w cele w Syrii. "Zabiliśmy wielu wrogów"

Dziś polowaliśmy i zabiliśmy naszych wrogów. Wielu. I będziemy to kontynuować" - ogłosił sekretarz stanu Pete Hegseth. Amerykańskie siły zbrojne uderzyły w dziesiątki celów w Syrii w ramach odwetu na Państwie Islamskim. 13 grudnia trzech Amerykanów zginęło w ataku na konwój wojskowy przeprowadzonym przez napastnika sympatyzującego z grupą.

"Jeśli zaatakujesz Amerykanów - gdziekolwiek na świecie - spędzisz resztę swojego krótkiego, pełnego lęku życia, wiedząc, że Stany Zjednoczone będą cię ścigać, odnajdą cię i bezwzględnie zabiją" - napisał Pete Hegseth w serwisie X.

"To nie jest początek wojny - to akt zemsty. Dziś polowaliśmy i zabiliśmy naszych wrogów. Wielu. I będziemy to kontynuować" - dodał.

Dwóch amerykańskich urzędników, pragnących zachować anonimowość, poinformowało agencję Reutera, że naloty objęły dziesiątki celów Państwa Islamskiego w środkowej Syrii.

    Syria. USA uderzyły w cele Państwa Islamskiego. "Zabiliśmy naszych wrogów"

    Szef Pentagonu dodał, że jest to odpowiedź na atak na konwój wojskowy, do którego doszło 13 grudnia w Palmyrze. Zginęło wówczas trzech Amerykanów - dwóch żołnierzy i tłumacz. W ataku rannych zostało również trzech innych amerykańskich żołnierzy.

    Jak podało syryjskie ministerstwo spraw wewnętrznych napastnikiem był członek tamtejszych sił bezpieczeństwa, podejrzewany o sympatyzowanie z Państwem Islamskim.

    Donald Trump zapowiedział wówczas odwet wobec Państwa Islamskiego.

    "Uderzamy z pełną siłą w bastiony ISIS w Syrii - miejscu przesiąkniętym krwią, które ma wiele problemów, ale także jasną przyszłość, jeśli ISIS zostanie wykorzenione" - napisał prezydent USA na Truth Social.

    "Rząd Syrii, kierowany przez człowieka, który bardzo intensywnie pracuje nad przywróceniem wielkości Syrii (Mohamed al-Baszir - red.), w pełni popiera te działania" - dodał prezydent.

    "Wszyscy terroryści na tyle nikczemni, by atakować Amerykanów, zostają niniejszym ostrzeżeni - ZOSTANIECIE UDERZENI Z SIŁĄ, JAKIEJ NIGDY WCZEŚNIEJ NIE DOŚWIADCZYLIŚCIE, JEŚLI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZAATAKUJECIE LUB ZAGROZICIE STANOM ZJEDNOCZONYM" - ostrzegł Donald Trump na koniec swojego wpisu.

    Syryjskie ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło zaangażowanie władz w walkę z Państwem Islamskim oraz zapowiedziało intensyfikację operacji wojskowych przeciwko tej grupie.

    Źródło: Reuters

    Wkrótce więcej informacji...

