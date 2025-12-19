Karambol na trasie S19. 18 aut zderzyło się w gęstej mgle
18 aut zderzyło się w karambolu na trasie S19 w miejscowości Stojeszyn Pierwszy w województwie lubelskim. 12 osób zostało rannych i przewiezionych do szpitali. Do zderzenia doszło w gęstej mgle około godziny 20.30.
W skrócie
- Na trasie S19 w Stojeszynie Pierwszym doszło do karambolu z udziałem 18 samochodów w gęstej mgle.
- 12 osób zostało rannych, a służby ratunkowe prowadzą intensywną akcję na miejscu.
- Droga w kierunku Rzeszowa została zablokowana, a ruch poprowadzono objazdem; obowiązują ostrzeżenia przed gęstą mgłą w wielu województwach.
Do zderzenia 18 samochodów doszło w województwie lubelskim na drodze ekspresowej S19 pomiędzy węzłem Modliborzyce a węzłem Janów Lubelski Północ. Samochody zderzyły się w gęstej mgle.
- W większości były to samochody osobowe, ale także busy i samochody ciężarowe - przekazała w rozmowie z Polsat News asp. sztab. Faustyna Łazur z KPP w Janowie Lubelskim.
12 osób zostało rannych i przewiezionych do szpitali w Kraśniku, Janowie Lubelskim i Rzeszowie. Stan zdrowia poszkodowanych jest nieznany. Z nieoficjalnych informacji wynika, że osoby te są przytomne - przekazał reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz.
W przypadku jednego z uczestników karambolu konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu. Strażacy musieli wyciąć fragment samochodu przy użyciu specjalnych nożyc, by wydobyć tę osobę.
Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przyczyną karambolu były trudne warunki drogowe - gęsta mgła ograniczająca widoczność oraz śliska nawierzchnia. Jeden z pojazdów najechał na drugi, co doprowadziło do efektu domina.
Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych. Trasa w stronę Rzeszowa jest zablokowana.
Stojeszyn Pierwszy. Karambol na trasie S19. Zderzyło się co najmniej 10 aut
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, służby wprowadziły objazd fragmentu trasy S19 przez miejscowość Modliborzyce od węzła Modliborzyce przez DW857 i DW848 do węzła Janów Lubelski Północ.
- Przewidywany czas trwania utrudnienia to 5 godz. - podała GDDKiA.
Wcześniej IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, które swoim zasięgiem objęło łącznie 13 województw.
Dotyczy ono województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego oraz część woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.
Gęste mgły będą się utrzymywać w tych rejonach do soboty, do godz. 10:00. Mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów, a miejscami do 100.