W skrócie Zełenski w wywiadzie dla TVP, PAP i Polskiego Radia wyraża rozczarowanie brakiem wsparcia USA dla członkostwa Ukrainy w NATO.

Polska pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy na drodze do UE.

Sytuacja na froncie jest trudna, ale ukraińskie siły kontrolują Kupiańsk pomimo rosyjskiej presji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Tuż po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu TVP, Polskiej Agencji Prasowej i Polskiemu Radiu, w którym opowiedział m.in. o swoich stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi.

- Zawsze otwarcie rozmawiam z prezydentem Trumpem i sądzę, że wzbudza to jego szacunek do mnie. Niewielu jest prawdopodobnie w świecie ludzi, którzy mówią prezydentowi szczerze to, co myślą. Prezydent też do mnie odnosi się ze szczerością - podkreślił Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o relacjach z USA

- Gdy rozmawiamy z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych, jestem im ogromnie wdzięczny, jestem wdzięczny prezydentowi USA za pragnienie zakończenia wojny - powiedział ukraiński przywódca.

Zełenski tłumaczył, że "Putin nie chce wcale zakończyć tej wojny, a co więcej, nie chce nawet zakończenia wojny na Ukrainie i nie zamierza kończyć wojny samą tylko Ukrainą". - Chce iść dalej - stwierdził.

Natomiast, jak zaznaczył - pytanie brzmi, kto realnie jest w stanie go powstrzymać przed dalszym pochodem - sankcjami ekonomicznymi, siłą militarną i innymi instrumentami. - Stany Zjednoczone są jednym z takich graczy - ocenił prezydent.

Zełenski o drodze do NATO: Nie widzimy wsparcia z USA

- Uważam, że Polska zawsze wspierała Ukrainę w drodze do jej członkostwa w UE i NATO. Dzisiaj nasze członkostwo w NATO jest bardziej skomplikowane, bo dziś nie widzimy wsparcia ze strony USA i jest to niewątpliwie wyzwanie - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy odniósł się także do starań Polski dla integracji Ukrainy w UE. - Jeśli chodzi o naszą drogę ku integracji europejskiej, to Polska była zawsze wśród naszych najbliższych przyjaciół, adwokatów naszego członkostwa - zaznaczył.

- Nawet Stany Zjednoczone uważają, że członkostwo Ukrainy w Unii byłoby częścią gwarancji bezpieczeństwa, przede wszystkim ekonomicznego - podkreślił.

- Trochę rozmawialiśmy o tej problematyce (z Karolem Nawrockim - red.) i powiedziałem panu prezydentowi, że bardzo liczymy na to, że on i Polska będą wspierać Ukrainę jako przyszłego członka UE - podsumował Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Siły Zbrojne kontrolują Kupiańsk

Wołodymyr Zełenski zapytany, jak wygląda sytuacja na froncie, powiedział, że "na polu walki sytuacja jest skomplikowana". - Przyjechałem do Kupiańska i rzeczywiście sytuacja była niełatwa. Linia frontu była bardzo blisko. Natomiast nasze siły zbrojne kontrolują Kupiańsk - oświadczył prezydent Ukrainy.

Przyznał, że wojska rosyjskie "wywierają presję". - Niewątpliwie mogą zrujnować wieś - jedną, drugą; mogą tam wejść. Będziemy robić wszystko, by ocalić życie naszych żołnierzy, bo musimy przede wszystkim mieć siłę zbrojną. To wcale nie oznacza, że jesteśmy gotowi do poddania się - oświadczył.

Prezydent przyznał, że "były problemy z dostępnością pewnego rodzaju pocisków, rakiet dla obrony przeciwlotniczej z różnych powodów; opóźnione były także dostawy". Wspomniał także o problemach z energetyką i przekazywaniem systemów obrony przeciwlotniczej. Zastrzegł jednak, że "nie są to zarzuty w kierunku naszych partnerów".

Nowe weta prezydenta. Czarzasty w "Graffiti": Specjalizuje się w destrukcji Polsat News Polsat News