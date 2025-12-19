Dosadne słowa Zełenskiego. "Nie widzimy wsparcia ze strony USA"
- Uważam, że Polska zawsze wspierała Ukrainę w drodze do jej członkostwa w UE i NATO. Dzisiaj nasze członkostwo w NATO jest bardziej skomplikowane, bo dziś nie widzimy wsparcia ze strony USA i jest to niewątpliwie wyzwanie - mówił Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym TVP, Polskiemu Radiu i PAP. Przywódca podkreślił jednocześnie, że Amerykanie są przychylnie nastawieni wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
W skrócie
- Zełenski w wywiadzie dla TVP, PAP i Polskiego Radia wyraża rozczarowanie brakiem wsparcia USA dla członkostwa Ukrainy w NATO.
- Polska pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy na drodze do UE.
- Sytuacja na froncie jest trudna, ale ukraińskie siły kontrolują Kupiańsk pomimo rosyjskiej presji.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Tuż po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu TVP, Polskiej Agencji Prasowej i Polskiemu Radiu, w którym opowiedział m.in. o swoich stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi.
- Zawsze otwarcie rozmawiam z prezydentem Trumpem i sądzę, że wzbudza to jego szacunek do mnie. Niewielu jest prawdopodobnie w świecie ludzi, którzy mówią prezydentowi szczerze to, co myślą. Prezydent też do mnie odnosi się ze szczerością - podkreślił Zełenski.
Wojna w Ukrainie. Zełenski o relacjach z USA
- Gdy rozmawiamy z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych, jestem im ogromnie wdzięczny, jestem wdzięczny prezydentowi USA za pragnienie zakończenia wojny - powiedział ukraiński przywódca.
Zełenski tłumaczył, że "Putin nie chce wcale zakończyć tej wojny, a co więcej, nie chce nawet zakończenia wojny na Ukrainie i nie zamierza kończyć wojny samą tylko Ukrainą". - Chce iść dalej - stwierdził.
Natomiast, jak zaznaczył - pytanie brzmi, kto realnie jest w stanie go powstrzymać przed dalszym pochodem - sankcjami ekonomicznymi, siłą militarną i innymi instrumentami. - Stany Zjednoczone są jednym z takich graczy - ocenił prezydent.
Zełenski o drodze do NATO: Nie widzimy wsparcia z USA
- Uważam, że Polska zawsze wspierała Ukrainę w drodze do jej członkostwa w UE i NATO. Dzisiaj nasze członkostwo w NATO jest bardziej skomplikowane, bo dziś nie widzimy wsparcia ze strony USA i jest to niewątpliwie wyzwanie - powiedział Zełenski.
Prezydent Ukrainy odniósł się także do starań Polski dla integracji Ukrainy w UE. - Jeśli chodzi o naszą drogę ku integracji europejskiej, to Polska była zawsze wśród naszych najbliższych przyjaciół, adwokatów naszego członkostwa - zaznaczył.
- Nawet Stany Zjednoczone uważają, że członkostwo Ukrainy w Unii byłoby częścią gwarancji bezpieczeństwa, przede wszystkim ekonomicznego - podkreślił.
- Trochę rozmawialiśmy o tej problematyce (z Karolem Nawrockim - red.) i powiedziałem panu prezydentowi, że bardzo liczymy na to, że on i Polska będą wspierać Ukrainę jako przyszłego członka UE - podsumował Zełenski.
Wojna w Ukrainie. Zełenski: Siły Zbrojne kontrolują Kupiańsk
Wołodymyr Zełenski zapytany, jak wygląda sytuacja na froncie, powiedział, że "na polu walki sytuacja jest skomplikowana". - Przyjechałem do Kupiańska i rzeczywiście sytuacja była niełatwa. Linia frontu była bardzo blisko. Natomiast nasze siły zbrojne kontrolują Kupiańsk - oświadczył prezydent Ukrainy.
Przyznał, że wojska rosyjskie "wywierają presję". - Niewątpliwie mogą zrujnować wieś - jedną, drugą; mogą tam wejść. Będziemy robić wszystko, by ocalić życie naszych żołnierzy, bo musimy przede wszystkim mieć siłę zbrojną. To wcale nie oznacza, że jesteśmy gotowi do poddania się - oświadczył.
Prezydent przyznał, że "były problemy z dostępnością pewnego rodzaju pocisków, rakiet dla obrony przeciwlotniczej z różnych powodów; opóźnione były także dostawy". Wspomniał także o problemach z energetyką i przekazywaniem systemów obrony przeciwlotniczej. Zastrzegł jednak, że "nie są to zarzuty w kierunku naszych partnerów".