W skrócie Kard. Grzegorz Ryś zamierza powołać komisję ds. nadużyć w Krakowie.

W sobotę odbędzie się ingres duchownego na nowego metropolitę krakowskiego.

W sobotę w Bazylice Archikatedralnej odbędzie się ingres kardynała Grzegorza Rysia na metropolitę krakowskiego. Duchowny, który przez ostatnich osiem lat pełnił posługę metropolity łódzkiego, zastąpi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

W piątek, podczas spotkania z dziennikarzami w krakowskiej kurii, kard. Ryś został zapytany, czy - podobnie jak w archidiecezji łódzkiej - również w Krakowie powstanie niezależna komisja do badania nadużyć w Kościele.

Kraków. Kard. Grzegorz Ryś zapowiada powołanie komisji

- Skoro komisja powstała w Łodzi, to znaczy, że mam wystarczająco dużo determinacji, by powstała też w Krakowie - odpowiedział kardynał Ryś.

Przypomniał również, że gdy Konferencja Episkopatu Polski zaczęła mówić o potrzebie powołania takiej komisji, kwestia ta była formułowana "w związku z archidiecezją krakowską".

- Po łódzkim doświadczeniu jestem przekonany, że nie da się zrobić komisji ogólnopolskiej, jeśli się nie powoła komisji lokalnej. Bo to jest niesłychanie wielka praca do wykonania - podkreślił kard. Grzegorz Ryś. Jednocześnie zaznaczył, że na tym etapie jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnych decyzjach.

Kard. Grzegorz Ryś o pierwszych krokach jako metropolita krakowski

Nowy metropolita krakowski zapowiedział, że swoją posługę rozpocznie od spotkań z przedstawicielami Kościoła w Krakowie.

- Właściwie nie bywałem tu przez ponad osiem lat. To jest i mało, i dużo. Wystarczająco dużo, żeby się rzeczy zmieniały. Więc potrzebuję teraz czasu na spotkania. Zacznę je od jutrzejszego popołudnia. (…) Mam nadzieję, że z tych spotkań urodzą się pierwsze decyzje - mówił. Jak dodał, potrzebne są działania, które będą budować wspólnotę i jednoczyć Kościół.

Kard. Ryś przypomniał również o niedawnym spotkaniu z kapłanami archidiecezji krakowskiej na rekolekcjach w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

- Księża bardzo pięknie odpowiedzieli na moje zaproszenie - podsumował. Poinformował, że w trakcie rekolekcji zebrano 100 tys. zł, które zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną dla Ukrainy, m.in. do Lwowa i na Zaporoże.

- Jest już zima, wojna staje się podwójnie ciężka. No i jest też czas świąteczny, więc niechby chociaż coś się na stole pojawiło - zaznaczył.

Ingres kard. Grzegorza Rysia w Krakowie.

Uroczysty ingres nowego arcybiskupa rozpocznie się w sobotę mszą świętą o godz. 11.00. Do udziału zaproszeni są wszyscy wierni. Osoby, które nie zmieszczą się w bazylice, będą mogły oglądać transmisję na dwóch rozstawionych na placu telebimach.

Kard. Grzegorz Ryś wejdzie do Bazyliki Archikatedralnej o godz. 10.30. Zgodnie z tradycją podczas wejścia nowego metropolity zabrzmi dzwon Zygmunta.

Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ wskazał, że w sobotę przed uroczystością w bramie katedry zgromadzi się kapituła wraz z biskupami pomocniczymi. Kard. Ryś pokropi zgromadzonych, a następnie rozpocznie się procesja wejścia do katedry - obok kard. Rysia pojawią się także abp. Marek Jędraszewski i nuncjusz apostolski ks. abp. Guido Filipazzi.

W trakcie uroczystości nuncjusz apostolski pokaże zgromadzonym dokument nominacyjny - bullę papieską. Pismo zostanie publicznie odczytane, a następnie przekazane nowemu metropolicie. Kardynał otrzyma także racjonał św. Jadwigi Królowej i pastorał. Następnie przejdzie do katedry, która jest symbolem urzędu biskupa diecezjalnego.

- To nie jest tylko uroczystość o charakterze społecznym. Owszem, też, ale przede wszystkim jest to znak troski Pana Boga o Kościół. Troszcząc się o Kościół, Pan Bóg posyła pasterzy. (…) Po drugie, ta uroczystość ma charakter religijny, liturgiczny - podkreślił na konferencji ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ.

Kard. Grzegorz Ryś decyzją Leona XIV zajmie miejsce abp. Marka Jędraszewskiego, który arcybiskupem metropolitą krakowskim był od 2017 r. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego w czerwcu 2024 r. złożył na ręce Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu. Papież przyjął jego rezygnację, prosząc jednocześnie, aby sprawował tę funkcję do czasu mianowania następcy.

Kim jest kard. Grzegorz Ryś?

Grzegorz Ryś urodził się w 1964 r. w Krakowie, tu studiował w Wyższym Seminarium Duchownym i Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - red.), przyjął święcenia kapłańskie, był biskupem pomocniczym. Wykładał też w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. W 2017 r. został arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Archidiecezja krakowska ma ponad 1,6 mln mieszkańców, z czego ponad 1,5 mln jest katolikami. Blisko 40 proc. wiernych bierze udział w niedzielnych mszach. Archidiecezja liczy 448 parafii.

