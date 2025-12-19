W skrócie Trzy zamaskowane osoby napadły na salon jubilerski w krakowskiej Nowej Hucie.

Podczas szarpaniny sprzedawca doznał obrażeń głowy i został przewieziony do szpitala.

Sprawcy uciekli z łupem, a policja prowadzi obecnie obławę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do napadu na salon jubilerski na osiedlu Tysiąclecia w krakowskiej Nowej Hucie doszło w piątek po południu.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, trzech zamaskowanych napastników weszło do salonu z narzędziami, w tym młotkiem i siekierą, mieli także przedmiot przypominający broń palną.

W momencie ataku w salonie były dwie osoby - sprzedawca oraz pracownik przebywający na zapleczu. Między napastnikami a sprzedawcą doszło do szarpaniny, w wyniku której sprzedawca został uderzony jednym z niebezpiecznych przedmiotów w głowę.

Kraków. Napad na salon jubilerski w Nowej Hucie

Podkom. Iwona Szelichiewicz przekazała, że został on przewieziony do szpitala. Osobie, która była na zapleczu, nic się nie stało.

Po zabraniu wartościowych przedmiotów napastnicy pieszo uciekli z miejsca zdarzenia. Obecnie trwa policyjna obława.

Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że w trakcie napadu słyszalny był huk. Policja weryfikuje obecnie, czy pochodził z broni hukowej czy np. petardy.

Premier Tusk chwali prezydenta Zełenskiego. ''Jesteś bohaterem tutaj w Polsce'' Polsat News Polsat News