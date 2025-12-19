Napad na salon jubilerski w Nowej Hucie. Ranny sprzedawca w szpitalu
Trzech zamaskowanych napastników dokonało napadu na salon jubilerski w krakowskiej Nowej Hucie. Złodziejom udało się zbiec pieszo z miejsca zdarzenia wraz ze skradzionym wartościowym łupem. Ranny sprzedawca został przewieziony do szpitala.
W skrócie
- Trzy zamaskowane osoby napadły na salon jubilerski w krakowskiej Nowej Hucie.
- Podczas szarpaniny sprzedawca doznał obrażeń głowy i został przewieziony do szpitala.
- Sprawcy uciekli z łupem, a policja prowadzi obecnie obławę.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do napadu na salon jubilerski na osiedlu Tysiąclecia w krakowskiej Nowej Hucie doszło w piątek po południu.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, trzech zamaskowanych napastników weszło do salonu z narzędziami, w tym młotkiem i siekierą, mieli także przedmiot przypominający broń palną.
W momencie ataku w salonie były dwie osoby - sprzedawca oraz pracownik przebywający na zapleczu. Między napastnikami a sprzedawcą doszło do szarpaniny, w wyniku której sprzedawca został uderzony jednym z niebezpiecznych przedmiotów w głowę.
Kraków. Napad na salon jubilerski w Nowej Hucie
Podkom. Iwona Szelichiewicz przekazała, że został on przewieziony do szpitala. Osobie, która była na zapleczu, nic się nie stało.
Po zabraniu wartościowych przedmiotów napastnicy pieszo uciekli z miejsca zdarzenia. Obecnie trwa policyjna obława.
Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że w trakcie napadu słyszalny był huk. Policja weryfikuje obecnie, czy pochodził z broni hukowej czy np. petardy.