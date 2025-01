Rosja zagraża Polsce i innym krajom. Gen. Skrzypczak apeluje

Gen. Skrzypczak zwrócił szczególną uwagę na rolę krajów skandynawskich w Sojuszu, które stanowią "potęgę NATO". "Rosjanie nieustannie testują ich systemy obronne. To dowód, że liczą się z ich skutecznością. To dla Putina największy powód do irytacji i niepokoju" - ocenił wojskowy, nadmieniając, iż Europa ma problem z podejmowaniem decyzji, co przyczynia się do wewnętrznych sporów między państwami członkowskimi.