Rosja powinna być przygotowana na możliwy konflikt zbrojny z NATO w Europie - powiedział minister obrony Rosji Andriej Biełousow. Jego zdaniem do starcia może dojść "w ciągu następnej dekady". Z kolei Władimir Putin ocenił, że aspiracje NATO od dawna wykraczają poza "strefę historycznej odpowiedzialności" sojuszu. Wcześniej sekretarz generalny NATO podkreślił, że w kwestii stosunków z Rosją "nie jesteśmy gotowi na to, co nas czeka za cztery do pięciu lat".