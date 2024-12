Apel szefa NATO. "Przełączyć się na tryb wojenny"

Podczas czwartkowej konferencji, zorganizowanej przez think tank Carnegie Europe, Mark Rutte podkreślił, że zagrożenie ze strony Rosji jest długoterminowe, wskazując na jej przygotowania do długotrwałej konfrontacji zarówno z Ukrainą, jak i z NATO.

Rutte zaznaczył, że Rosja, Chiny, Korea Północna i Iran "próbują osłabić Amerykę Północną i Europę" oraz "przekształcić globalny porządek". Ocenił, że kraje te "testują nas, a reszta świata się przygląda". Reklama

"Nie jesteśmy gotowi" mówi Rutte i dostrzega szybkie tempo zbrojeń Rosji

Chociaż sekretarz generalny NATO zapewnił, że nie ma bezpośredniego zagrożenia militarnego dla 32 członków Sojuszu, to jednak wyraził zaniepokojenie przyszłością. "Nie jesteśmy gotowi na to, co nas czeka za cztery do pięciu lat" - powiedział.

Rutte zwrócił też uwagę na rosnące wydatki wojskowe Rosji, które w 2025 roku mają sięgnąć 7-8 proc. PKB, co stanowi najwyższy poziom od czasów zimnej wojny.

W tym kontekście podkreślił potrzebę zwiększenia produkcji zbrojeniowej, aby sprostać rosnącym zagrożeniom. Stwierdził, że "europejski przemysł obronny został osłabiony przez dekady niedoinwestowania i wąskich, narodowych interesów przemysłowych". Zwrócił uwagę, że rosyjskie fabryki zbrojeniowe produkują sprzęt wojenny przez całą dobę, a Rosja odbudowuje swoje siły "znacznie szybciej, niż przewidywaliśmy".

Nuklearne ambicje Chin martwią sekretarza NATO

Oprócz zagrożenia ze strony Rosji, sekretarz generalny NATO zwrócił także uwagę na ambicje Chin, które "znacznie zwiększają swoje siły, w tym broń nuklearną". Według jego słów, Pekin planuje zwiększyć liczbę głowic nuklearnych z 200 w 2020 roku do ponad 1000 w 2030 roku. Reklama

Rutte obawia się też działań Chin wobec Tajwanu oraz prób uzyskania dostępu do kluczowej infrastruktury państw NATO, co "mogłoby sparaliżować nasze społeczeństwa". Dodał, że Chiny również rozwijają swoją bazę wojskowo-przemysłową, nabywając zaawansowane systemy uzbrojenia "pięć do sześciu razy szybciej niż Stany Zjednoczone".

Rutte wezwał do zwiększenia wydatków na zbrojenia

W tym kontekście wezwał rządy państw członkowskich NATO do składania dużych zamówień i zawierania długoterminowych kontraktów z przemysłem obronnym, aby umożliwić mu szybką produkcję większej ilości i lepszej jakości sprzętu. Zachęcał do inwestowania w innowacje i do "podejmowania ryzyka", a także do zmiany przestarzałych przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Sekretarz generalny NATO zwrócił się również do obywateli państw członkowskich Sojuszu, wzywając ich do wywierania presji na banki i fundusze emerytalne, aby inwestowały w przemysł obronny. Stwierdził, że "inwestowanie w obronność to inwestowanie w nasze bezpieczeństwo".

W odniesieniu do wydatków na obronność Rutte zauważył, że "są obecnie wyższe niż dekadę temu, ale nadal znacznie niższe niż w czasach zimnej wojny". "Jeśli teraz nie wydamy więcej razem, aby zapobiec wojnie, później zapłacimy znacznie, znacznie wyższą cenę, aby ją stoczyć" - powiedział Rutte. Reklama

Zakończył swoje przemówienie apelem do obywateli, aby "powiedzieli swoim politykom, że akceptują poświęcenia dzisiaj, abyśmy mogli być bezpieczni jutro".

