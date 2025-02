Co z pomocą dla Ukrainy? Zełenski: Zapytam Trumpa wprost

Podczas środowej konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że "jest zadowolony z rezultatów, które zaprezentowali mu przedstawiciele wojska". Pytany o to, czy Ukraina oficjalnie zatwierdziła umowę o surowcach ziem rzadkich, jaką ma zawszeć z USA nadmienił, że "pracownicy ukraińskiego rządu oceniają ją (umowę - red.) dość pozytywnie".

Umowa na linii USA-Ukraina. Zełenski: W projekcie nie ma długu

- Nie widziałem jeszcze ostatecznej wersji umowy, pracujemy nad tym. Ale główne pytania, które ja osobiście podjąłem, znajdują się w tej umowie - dodał, podkreślając przy tym, że dla niego najważniejsze jest, aby w treści nie było wzmianki o Ukrainie jako o dłużniku. - W projekcie umowy z USA nie ma długu w wysokości 350 mld dolarów, nie jesteśmy dłużnikami - podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy ocenił, że "ta umowa z USA może być wielkim sukcesem lub zwykłym dokumentem". - To zależy od tego, jak potoczy się rozmowa z prezydentem (Trumpem - red.). Bardzo liczę na USA i prezydenta Trumpa - mówił.

- Odszkodowanie to jedno, a drugie to plany na przyszłość. Potrzebujemy poważnych amerykańskich inwestycji w poważne technologie. To są bardzo kosztowne rzeczy. Jeśli razem widzimy taką przyszłość (...) to będzie to pierwszym krokiem do pokoju - dodał Wołodymyr Zełenski.

Co ze spotkaniem Zełenskiego z Trumpem? "Dostałem zaproszenie"

Podczas konferencji prasowej ukraiński prezydent odniósł się także do doniesień o planowanym spotkaniu z jego amerykańskim odpowiednikiem w Waszyngtonie. - Dostałem zaproszenie, o formacie wizyty jeszcze będziemy informowali. Nasze biura są w kontakcie, na razie nie posiadamy więcej informacji. Bardzo chcę, aby ta wizyta się odbyła - podkreślił Zełenski.

Jak podkreślił prezydent Ukrainy, bardzo ważne jest dla niego, aby dać Donaldowi Trumpowi do zrozumienia, że "walczą o swoje bezpieczeństwo". - Bardzo potrzebuję gwarancji bezpieczeństwa, że pomoc USA teraz nie zniknie - dodał.

Umowa USA-Ukraina. Trump o możliwym terminie spotkania z Zełenskim

Prezydent USA Donald Trump zasugerował we wtorek, że spotka się w piątek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, by podpisać umowę o partnerstwie w obszarze wydobywania ukraińskich złóż naturalnych.

- Słyszałem, że on przyjeżdża w piątek, z pewnością nie miałbym nic przeciwko temu jeśli by chciał to ze mną podpisać - powiedział Trump dziennikarzom podczas ceremonii podpisywania rozporządzeń w Gabinecie Owalnym. - Myślę, że Amerykanie są bardzo szczęśliwi, ponieważ, jak wiecie, Biden rzucał pieniędzmi jak watą cukrową. I to jest bardzo duża sprawa. To może być umowa warta bilion dolarów - dodał.

Brytyjski dziennik "Financial Times" podał we wtorek, że Ukraina zgodziła się na amerykańskie porozumienie po tym, gdy Waszyngton zrezygnował z najsurowszych żądań, w tym prawa do 500 mld dol. potencjalnych dochodów z eksploatacji zasobów tych minerałów.

Nowy tekst ma mówić o tym, że pieniądze będą wykorzystywane do inwestycji w Ukrainie. Ma to być też jedynie wstępne porozumienie, którego bardziej szczegółowe warunki zostaną wynegocjowane w ramach kolejnej umowy.

