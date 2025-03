J.D. Vance znów dyktuje Ukrainie warunki. Wtedy przywrócą pomoc

Wiceprezydent USA J.D. Vance zaznaczył, że Kijów "musi usiąść do stołu negocjacyjnego", by amerykańskie wsparcie zostało wznowione. - Chcemy, żeby Ukraińcy mieli suwerenne i niepodległe państwo (...), ale jesteśmy na etapie, w którym ani Europa, ani Stany Zjednoczone, ani Ukraińcy nie mogą kontynuować tej wojny w nieskończoność - powiedział. Vance ocenił, że USA nie są traktowane sprawiedliwie. - To naprawdę śmieszne i, szczerze mówiąc, obraźliwe dla nas, że Europejczycy mają lepsze warunki niż Amerykanie - powiedział.