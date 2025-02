Nowy rozkaz Kremla w tle rozmów o pokoju. Wojsko ma jasny cel

O aktualnej sytuacji na froncie wypowiedział się ukraiński analityk wojskowy Ołeksandr Kowalenko. Zdaniem eksperta w ostatnich godzinach zauważono wzmożoną aktywność rosyjskich jednostek , które chcą możliwie szybko przygotować pozycje do ataku na Pokrowsk.

"Dowództwo wojsk rosyjskich zwiększyło liczbę ataków i przywróciło zmechanizowany komponent do służby w takim zakresie, w jakim pozwala mu na to jego obecna liczebność w siłach okupacyjnych. W momencie rozmów 'o pokoju' otrzymano rozkaz, aby poprawić pozycję wojsk rosyjskich tak bardzo, jak to możliwe" - stwierdził.