Firmy z Kazachstanu kupują od Zachodu urządzenia do produkcji "broni elektronicznej", a następnie sprzedają je w usankcjonowanej Rosji - wynika z raportu opublikowanego przez "The Insider". Portal dotarł także do jednej z firm zajmującej się importem takich urządzeń. Zachodnie firmy, pomimo powszechnej wiedzy o procederze, nie reagują.