Komin zostanie połączony z dwoma piecykami. Jeden, żeliwny z 1939 roku, służący do palenia kart do głosowania. Drugi, nowoczesny, będzie wykorzystany do tego, by powstał czarny lub biały dym. Po każdym głosowaniu karty są wrzucane do specjalnego piecyka. Aby powstał czarny lub biały dym, do nowoczesnego piecyka dodaje się specjalnych substancji chemicznych.