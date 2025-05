"Niemcy właśnie przyznały swojej agencji szpiegowskiej nowe uprawnienia do inwigilowania opozycji. To nie jest demokracja - to tyrania w przebraniu" - napisał Marco Rubio w serwisie X, odnosząc się do decyzji niemieckiego kontrwywiadu, Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji.