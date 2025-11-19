W skrócie Ukraińska armia użyła pocisków ATACMS do ataku na rosyjskie obiekty wojskowe, potwierdzono atak na Woroneż.

Rosjanie twierdzą, że wszystkie pociski zostały zestrzelone, a ich szczątki spadły na obiekty cywilne.

Wzrosło zagrożenie dronami nad Moskwą, co spowodowało czasowe zamknięcie dwóch głównych lotnisk.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował we wtorek, że ukraińska armia zaatakowała rosyjskie obiekty wojskowe pociskami ATACMS.

Atak rakietami ATACMS. "Przełomowe wydarzenie"

"Siły Zbrojne Ukrainy z powodzeniem wykorzystały taktyczne systemy rakietowe ATACMS do precyzyjnego ataku na obiekty wojskowe na terytorium Rosji. To przełomowe wydarzenie, które podkreśla niezachwiane zaangażowanie Ukrainy w utrzymanie suwerenności" - napisano w komunikacie Sztabu.

Nie sprecyzowano kiedy przeprowadzono atak ani jakie cele zostały zaatakowane. "Użycie broni dalekiego zasięgu, w szczególności ATACMS, będzie kontynuowane" - zapewnił ukraiński Sztab Generalny.

Jak pisze agencja Reutera, użycie przez Ukrainę pocisków ATACMS potwierdziły rosyjskie media. Według nich celem ukraińskiego ataku było miasto Woroneż w południowo-zachodniej Rosji, a Kijów wystrzelił cztery tego typu rakiety. Strona rosyjska utrzymuje, że wszystkie pociski zostały zestrzelone, a ich odłamki spadły na obiekty cywilne w Woroneżu.

Drony nad Moskwą. Zamknięto lotniska

We wtorek Rosjanie informowali również o ukraińskich dronach lecących w kierunku Moskwy. Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że obrona powietrzna zestrzeliła wrogie bezzałogowce.

"Obrona przeciwlotnicza ministerstwa obrony zestrzeliła bezzałogowy statek powietrzny, który leciał w stronę Moskwy. Specjaliści służb ratowniczych pracują na miejscu upadku szczątków" - napisał w serwisie Telegram Sobianin. Chwilę później mer Moskwy przekazał informacje o zestrzeleniu kolejnych dwóch dronów.

W związku z bezzałogowcami nad rosyjską stolicą, pracę wstrzymały dwa główne lotniska: Wnukowo i Szeremietiewo. "Wprowadzono tymczasowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej lotniska Szeremietiewo w związku z wprowadzeniem sygnału 'dywan'. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami czas obsługi pasażerów może ulec wydłużeniu. (...) Możliwe są zmiany w rozkładzie lotów" - napisało lotnisko w komunikacie.

Pociski dalekiego zasięgu. Amerykanie znieśli ograniczenia

W październiku dziennik "Wall Street Journal" podał, że administracja USA zniosła kluczowe ograniczenie dotyczące wykorzystania przez Ukrainę niektórych pocisków dalekiego zasięgu przekazanych jej przez zachodnich partnerów.

Ukraina wcześniej nie deklarowała otwarcie, że używa zaawansowanych systemów rakiet balistycznych dostarczonych przez USA przeciwko celom w Rosji.

