Amerykański wojskowy w rozmowie z litewską telewizją Delfi odnosił się do decyzji podejmowanych przez Donalda Trumpa m.in. o rozpoczęciu rozmów z Rosją na temat wstrzymania działań wojennych w Ukrainie .

Odnosząc się do kwestii gwarancji bezpieczeństwa , których żąda Kijów , Ben Hodges stwierdził, że takowych może udzielić Europa , ale problemem jest brak woli ze strony krajowych przywódców.

- Jeśli zsumujesz wszystkie siły zbrojne Europy , mam na myśli: Francję, Niemcy , Wielką Brytanię , Finlandię, Polskę , a także mniejsze kraje, takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, Norwegia, jak również Hiszpanię i Włochy, to one mają wiele możliwości - podkreślił tuż przed trzecią rocznicą agresji Kremla na Ukrainę.

Wojna w Ukrainie. Generał Hodges wzywa Europę do działania. Widzi "brak woli"

Zdaniem generała ważną rolę może odegrać także Turcja , która "nie daje się zastraszyć Rosjanom" . Były dowódca generalny Armii Stanów Zjednoczonych w Europie zaapelował ponadto do europejskich przywódców, aby podjęli konkretne działania na rzecz bezpieczeństwa Europy , w tym Ukrainy.

- To nie jest brak umiejętności, to brak woli w zbyt wielu krajach europejskich, aby to przyznać. Nie siedźcie tutaj i nie narzekajcie, że nie możecie polegać na USA. Ruszcie tyłki i zróbcie coś - stwierdził.