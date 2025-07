Wcześniej we wtorek Rada Najwyższa przegłosowała decyzję o ograniczeniu autonomii NABU i SAP . NABU i SAP mają teraz podlegać Prokuraturze Generalnej Ukrainy.

Przewodnicząca parlamentarnej komisji ds. polityki antykorupcyjnej Anastasija Radina z frakcji Sługa Narodu poinformowała, że do projektu ustawy wprowadzono poprawki ograniczające niezależność instytucji antykorupcyjnych i przewidujące całkowite podporządkowanie działalności NABU i SAP prokuratorowi generalnemu Rusłanowi Krawczence.

- Głosami 263 deputowanych infrastruktura antykorupcyjna została zniszczona. To, co zostało stworzone jako żądanie Euromajdanu, jako publiczne żądanie walki z korupcją na wysokim szczeblu, dziś zostało zniszczone - powiedział dyrektor NABU. - Teraz potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta Ukrainy. Prosimy, aby nie podpisywał tego projektu ustawy i zwrócił go z odpowiednim wetem - apelował Krywonos. Jego apele nie przyniosły jednak skutku.