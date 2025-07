Podobne protesty odbyły się też w innych miastach Ukrainy: we Lwowie, w Charkowie, Dnieprze, Zaporożu i Odessie . Akcje te zostały już nazwane "kartonowym Majdanem" czy "rewolucją na kartonie" od kawałków kartonowych pudełek, na których ich uczestnicy wypisują swoje hasła.

- Mamy nadzieję, że nasi deputowani zrozumieją, że mimo wojny społeczeństwo obywatelskie jest u nas aktywne. Obserwujemy, co oni robią, i nie pozwolimy odebrać nam, narodowi, przyznanej przez konstytucję władzy. Stoimy tutaj i będziemy do czasu, gdy nas w końcu usłyszą - powiedziała Alina, trzymająca karton z napisem: "Wyjdźcie za drzwi, wróćcie do klasy i normalnie zagłosujcie".