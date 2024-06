Paweł Zapora , uczeń II LO w Białymstoku , na jednym ze spotkań z premierem Donaldem Tuskiem w trakcie kampanii do wyborów europejskich wstał i powiedział, jak jego zdaniem powinno się zmieniać polską szkołę. Zasugerował, by politycy wysłuchali w tej sprawie samych uczniów . Premier pomysł podłapał i powiedział, że porozmawia o nim z minister edukacji.

- Nie ma dobrej edukacji bez nauczycieli. [...] A nie ma dobrych nauczycieli bez jakościowych szkoleń . Więc postuluję o to, by zwiększyć ich jakość dla nauczycieli - proponował jeden z uczestników.

Testy psychologiczne dla nauczycieli. "Kolejna nagonka"

Inny uczeń zaproponował wprowadzenie badań psychologicznych dla nauczycieli . - Żeby do szkoły nie przychodzili przypadkowi ludzie , bo mamy deficyt nauczycieli wynikający z braku chęci ze strony młodych ludzi do podejmowania pracy w tym zawodzie - mówił uczeń.

W internetowych grupach zrzeszających nauczycieli zawrzało. Wielu nie kryje niezadowolenia. Odbijają też piłeczkę: skoro pedagodzy mają się poddać takim badaniom, niech to też zrobią rodzice i uczniowie . A najlepiej zacząć od góry, od polityków i ministrów, w tym tych zarządzających resortem edukacji.

W komentarzach pod postami o tym pomyśle przeczytać też można: "Jestem nauczycielem od 25 lat. Wytrzymałam wszystkie baty od rządów i rodziców. Czuję się przetestowana ". Inna nauczycielka pisze: "My potrzebujemy przestrzeni do pracy. Nie papierów, nie bzdurnego, fikcyjnego wykazywania się".

Testy psychologiczne. "Ludzie myślą, że nauczyciele są niezrównoważeni"

Pomysł ten nie przekonuje chociażby Aleksandry, nauczycielki jednej ze szkól podstawowych we Wrocławiu. - Brzmi to znowu jak nagonka na nauczycieli. Jak chęć sprawdzenia, kolejny raz, czy się nadajemy - komentuje w rozmowie z Interią. W jej ocenie trzeba zainteresować się poprawą warunków pracy nauczycieli, a nie testowaniem ich. - Wiemy, że niektórzy do zawodu się nie nadają. Potrzebny jest system motywujący, żeby ci najlepsi chcieli zostać i się nie wypalali zostawieni na placu boju sami - komentuje w rozmowie z Interią.