W ciągu roku - od lutego 2023 do lutego 2024 - liczba nauczycieli wzrosła z 691 tys. do 722 tys. "Jest nas 30 tysięcy więcej" - pisze nauczyciel. I dodaje, że w pierwszej chwili bardzo się ucieszył. "Były podwyżki, zmienił się minister i kuratorzy, ludzie wracają do zawodu" - stwierdził. Przyznaje też, że te dane kłóciły mu się nieco z faktem, że liczba wakatów nauczycielskich nie maleje. Pisaliśmy o tym tutaj.

