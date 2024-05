Wtajemniczeni w meandry trójmiejskiej polityki samorządowej cytują pamiętny pastisz autorstwa Grzegorza Halamy, w którym parodiował on twardych niczym skały polskich raperów, deklamując: "Ja wiedziałem, że tak będzie". Tzw. "kumaci" tymi słowami komentują powrót Koalicji Obywatelskiej do koalicji rządzącej Gdańskiem. Lokalne media zgodnie donoszą, że KO i Wszystko dla Gdańska (WdG ugrupowanie prezydentki Aleksandry Dulkiewicz) wróciły do stołu i najprawdopodobniej dogadały się w kwestii podziału stanowisk zastępcy prezydenta.

Reklama