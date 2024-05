W samo południe we wtorek Aleksandra Dulkiewicz została zaprzysiężona na kolejną kadencją prezydencką w Gdańsku. W poniedziałek niespodziewaną dymisję z funkcji jej zastępcy złożył Piotr Borawski z KO. O co poszło? Do tej pory KO miało jednego zastępcę prezydenta (właśnie Borawskiego), a ugrupowanie Dulkiewicz - Wszystko dla Gdańska - trzech. Borawski chciał odwrócenia tej proporcji i trzech zastępców dla KO. Do porozumienia nie doszło stąd nagła dymisja. Wiele wskazuje, że ta sprawa będzie miała ciąg dalszy.