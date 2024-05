List do Jarosława Kaczyńskiego. Magdalena Adamowicz o "truciźnie nienawiści"

"Wasze nazwiska, przez to co uczyniliście Polakom, już zapisały się na ciemnych kartach historii. A umieszczenie Jacka Kurskiego na kartach do głosowania w tych wyborach, to kolejny rozdział tej złej historii. Bierze Pan odpowiedzialność za to, co ten człowiek znów uczyni, tak jak odpowiedzialny jest Pan za to, co on już uczynił" - podsumowała Magdalena Adamowicz.