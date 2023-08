Vincent V. Severski, który jako funkcjonariusz wywiadu służył również na odcinku wschodnim, przychyla się do tej tezy: - Nie wiem, czy mógłby to zrobić ktokolwiek spoza strefy wpływów Władimira Putina. Powinniśmy przyjąć założenie, że wszystko, co się dzieje, dzieje się z jego woli - stwierdził. - A w Rosji, na Kremlu, swoją wolę można wyrażać w różny sposób. Można powiedzieć, że trzeba kogoś załatwić albo ktoś kogoś nie lubi. I zostanie to odpowiednio zrozumiane - podkreśla.