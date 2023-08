W samolocie z Moskwy do Petersburga miało podróżować 10 osób - nikt nie przeżył. Według rosyjskiej agencji transportu lotniczego Rosawiacja w samolocie był też Dmitrij Utkin (pseudonim "Wagner"), nazywany "prawą ręką" skonfliktowanego z Putinem Prigożyna.

- Zwykle, jeśli na ziemi dochodzi do wybuchu, to słychać echo, a tu był tylko huk. Popatrzyłem do góry i zobaczyłem biały dym - relacjonował świadek wypadku z w rozmowie z mediami.