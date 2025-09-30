Płomienie w bloku mieszkalnym w Koszalinie. Są poszkodowani, zarządzono ewakuację

Jak przekazał w rozmowie z Interią, rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie mł. bryg. Bartłomiej Góral, zgłoszenie o pożarze służby otrzymały o godz. 19:19. Płomienie pojawiły się w mieszkaniu na drugim piętrzę w bloku przy ul. Moniuszki.

Pożar w bloku mieszkalnym w Koszalinie. Ewakuowano mieszkańców

Na miejscu pojawiło się sześć zastępów straży pożarnej. Rzecznik przekazał, że w trakcie działań zarządzono ewakuację mieszkańców budynku.

Łącznie ewakuowało się 75 osób - 35 samodzielnie, a 40 przy pomocy służb ratowniczych. Według udzielonych nam informacji w płonącym mieszkaniu znajdowała się jedna osoba.

- Działania ratownicze trwają - powiedział rzecznik.

Jak podało Polskie Radio Koszalin, osoby ewakuowane nie mogą wrócić do swoich mieszkań. W związku z tym władze miasta zadeklarowały, że zapewnią poszkodowanym nocleg przy ul. Jana Pawła II.

