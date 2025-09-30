Płomienie w bloku mieszkalnym w Koszalinie. Są poszkodowani, zarządzono ewakuację
Płomienie strawiły mieszkanie w bloku na ul. Moniuszki w Koszalinie. Poszkodowanych zostało łącznie dziewięć osób, wśród nich jest dziecko - podały lokalne media. Służby przeprowadziły ewakuację mieszkańców. Jak przekazał Interii mł. bryg. Bartłomiej Góral, "działania ratownicze trwają".
Jak przekazał w rozmowie z Interią, rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie mł. bryg. Bartłomiej Góral, zgłoszenie o pożarze służby otrzymały o godz. 19:19. Płomienie pojawiły się w mieszkaniu na drugim piętrzę w bloku przy ul. Moniuszki.
Pożar w bloku mieszkalnym w Koszalinie. Ewakuowano mieszkańców
Na miejscu pojawiło się sześć zastępów straży pożarnej. Rzecznik przekazał, że w trakcie działań zarządzono ewakuację mieszkańców budynku.
Łącznie ewakuowało się 75 osób - 35 samodzielnie, a 40 przy pomocy służb ratowniczych. Według udzielonych nam informacji w płonącym mieszkaniu znajdowała się jedna osoba.
- Działania ratownicze trwają - powiedział rzecznik.
Jak podało Polskie Radio Koszalin, osoby ewakuowane nie mogą wrócić do swoich mieszkań. W związku z tym władze miasta zadeklarowały, że zapewnią poszkodowanym nocleg przy ul. Jana Pawła II.