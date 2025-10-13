Tragiczny pożar domu wielorodzinnego. Zginęły dwie osoby. "Nie udało się dotrzeć"

W skrócie W nocnym pożarze domu we wsi Winda w powiecie kętrzyńskim zginęły dwie osoby: 13-letnia dziewczynka i 60-letni mężczyzna.

Pożar wybuchł w budynku wielorodzinnym, w którym mieszkały cztery rodziny, a dziesięć osób ewakuowało się z płonącego domu.

Policja ustala przyczyny tragedii, a strażacy dogaszają ogień.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dwie osoby zginęły w nocnym pożarze domu we wsi Winda w powiecie kętrzyńskim - poinformowali strażacy. Jedną z ofiar jest 13-letnia dziewczynka, druga to 60-letni mężczyzna. Ofiary przebywały w tym samym mieszkaniu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zapalił się budynek, w którym mieszkały cztery rodziny. Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański poinformował, że 10 osób ewakuowało się z płonącego domu.

Winda. Dwie osoby zginęły w pożarze wielorodzinnego domu

Strażacy poszukiwali dwóch osób, które znajdowały się na piętrze domu. Dotarcie do nich było o tyle trudne, że spaliły się drewniane schody, które prowadziły na piętro budynku, gdzie się znajdowały - obie zginęły. Są to 13-letnia dziewczynka i 60-letni mężczyzna.

Dyżurny straży pożarnej powiedział, że obie ofiary znajdowały się w tym samym mieszkaniu, z całą pewnością nie można jeszcze potwierdzić, że były spokrewnione.

Na miejscu ciągle pracują strażacy, którzy dogaszają pożar. Po nich na miejscu zaczną pracować policjanci, którzy będą ustalali powody tragedii.

Flotylla Sumud była wycieczką? Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" o słowach Grabca Polsat News Polsat News