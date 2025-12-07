Tragiczny pożar cysterny w Gdyni. W kabinie znajdował się kierowca

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Nad ranem w niedzielę w terminalu kontenerowym przy ul. Gołębiej wybuchł pożar. Płonęła jedna z ciężarówek. Wewnątrz kabiny znaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej, a okoliczności tragedii bada policja pod nadzorem prokuratury.

Strażacy w trakcie akcji gaśniczej, gęsty dym unoszący się nad spalonym pojazdem ciężarowym na tle infrastruktury drogowej i dźwigów, iluminacja ulicznych lamp podkreśla nocny charakter zdarzenia.
Pożar cysterny w GdyniMiejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdynimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W wyniku nocnego pożaru cysterny na terminalu kontenerowym w Gdyni strażacy znaleźli ciało mężczyzny w kabinie ciężarówki.
  • Akcja gaśnicza wymagała udziału kilku zastępów straży pożarnej, a przyczyna wybuchu ognia jest obecnie nieznana.
  • Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratury, prowadząc dochodzenie w sprawie tragicznego zdarzenia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nocą w Gdyni (woj. pomorskie), w niedzielę, tuż po godz. 3:00 nad ranem służby odebrały zgłoszenie o pożarze ciężarówki w terminalu kontenerowym przy ul. Gołębiej.

Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, pogotowie ratunkowe oraz policję.

Gdynia. Pożar cysterny, nocna akcja służb

Po przybyciu na miejsce okazało się, że w ogniu stanęła kabina zaparkowanej cysterny.

Po przeprowadzeniu akcji gaśniczej przez trzy zastępy straży pożarnej, żywioł udało się opanować.

Zobacz również:

Pożar kamienicy w Gdańsku
Pomorskie

Pożar kamienicy w Gdańsku. Jedna osoba nie żyje

Dawid Kryska
Dawid Kryska

    - Wewnątrz kabiny, po ugaszeniu pożaru, zlokalizowano zwłoki mężczyzny - przekazał w rozmowie z "Faktem" st. kpt. Jakub Friedenberger, rzecznik pomorskich strażaków.

    Tragiczna noc w Gdyni. Nie żyje jedna osoba

    Jak podaje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, początkowo podejrzewano, że w kabinie mogą znajdować się dwie osoby, jednak w środku był tylko jeden człowiek, którego życia nie udało się uratować.

    Na razie nieznane są przyczyny pożaru. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie, wyjaśniając okoliczności tragedii.

    Zobacz również:

    Wstrząsający wypadek w Lisim Ogonie
    Kujawsko-pomorskie

    Poważny wypadek na trasie S5. Ciężarówka stanęła w płomieniach

    "Polityczny WF": Czas na dymisję minister zdrowia? "To byłaby katastrofa"INTERIA.PL

    Najnowsze