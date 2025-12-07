Tragiczny pożar cysterny w Gdyni. W kabinie znajdował się kierowca
Nad ranem w niedzielę w terminalu kontenerowym przy ul. Gołębiej wybuchł pożar. Płonęła jedna z ciężarówek. Wewnątrz kabiny znaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej, a okoliczności tragedii bada policja pod nadzorem prokuratury.
W skrócie
- W wyniku nocnego pożaru cysterny na terminalu kontenerowym w Gdyni strażacy znaleźli ciało mężczyzny w kabinie ciężarówki.
- Akcja gaśnicza wymagała udziału kilku zastępów straży pożarnej, a przyczyna wybuchu ognia jest obecnie nieznana.
- Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratury, prowadząc dochodzenie w sprawie tragicznego zdarzenia.
Nocą w Gdyni (woj. pomorskie), w niedzielę, tuż po godz. 3:00 nad ranem służby odebrały zgłoszenie o pożarze ciężarówki w terminalu kontenerowym przy ul. Gołębiej.
Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, pogotowie ratunkowe oraz policję.
Gdynia. Pożar cysterny, nocna akcja służb
Po przybyciu na miejsce okazało się, że w ogniu stanęła kabina zaparkowanej cysterny.
Po przeprowadzeniu akcji gaśniczej przez trzy zastępy straży pożarnej, żywioł udało się opanować.
- Wewnątrz kabiny, po ugaszeniu pożaru, zlokalizowano zwłoki mężczyzny - przekazał w rozmowie z "Faktem" st. kpt. Jakub Friedenberger, rzecznik pomorskich strażaków.
Tragiczna noc w Gdyni. Nie żyje jedna osoba
Jak podaje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, początkowo podejrzewano, że w kabinie mogą znajdować się dwie osoby, jednak w środku był tylko jeden człowiek, którego życia nie udało się uratować.
Na razie nieznane są przyczyny pożaru. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie, wyjaśniając okoliczności tragedii.