Watykan: Papież odebrał telefon podczas audiencji generalnej

Podczas środowej audiencji generalnej doszło do niecodziennej sytuacji. Przed pożegnaniem się z wiernymi do papieża Franciszka podszedł jego asystent i podał mu telefon. Ojciec święty oddalił się na moment by porozmawiać.

