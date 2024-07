- We wtorek w zakładzie medycyny sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu została przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny. Wstępne wyniki sekcji zwłok potwierdzają ustalenia dokonane przez prokuratorów podczas oględzin zwłok na miejscu ich ujawnienia. Według biegłych z zakresu medycyny sądowej, przyczyną śmierci mężczyzny były obrażenia głowy, powstałe na skutek postrzelenia z broni palnej - przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, prok. Tomasz Ozimek.

Zwłoki w Dąbrowie Zielonej. Prokuratura pracuje nad identyfikacją ciała

- Opinii w zakresie identyfikacyjnych badań DNA spodziewamy się do końca tygodnia, prawdopodobnie do czwartku - podkreślił Ozimek, odnosząc się do podejrzeń, że znalezione zwłoki mają rzekomo należeć do poszukiwanego od trzech lat Jacka Jaworka.