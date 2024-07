W sieci krążą zdjęcia zwłok z Dąbrowy Zielonej? Ruch prokuratury

W internecie opublikowano zdjęcia, które mogą przedstawiać zwłoki znalezione w Dąbrowie Zielonej. Prokuratura przekazała, że jeśli się to potwierdzi, to wszczęte zostanie śledztwo dotyczące ujawnienia informacji. Zwłoki z raną postrzałową znaleziono w piątek obok boiska lokalnego klubu sportowego. Od kilku dni trwają spekulacje, że to ciało Jacka Jaworka.