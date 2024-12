Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Dorota Pelon podała we wtorek, że postanowienie o uzupełnieniu zarzutów Jackowi K. zostało wydane kilka dni temu.

Sosnowiec. Dwa zarzuty dla księdza Jacka K.

- Dwa nowe zarzuty ogłoszone podejrzanemu 9 grudnia odnoszą się do przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich poniżej 15 lat. Uwzględniając czyny uprzednio zarzucone Jackowi K. bezpośrednio po jego zatrzymaniu, do którego doszło 1 października 2024 roku, podejrzany stoi aktualnie pod zarzutami popełnienia łącznie czterech przestępstw - dodała prok. Pelon.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, które - jak zaznaczają śledczy - podlegają obecnie procesowej weryfikacji.

Ksiądz Jacek K. został aresztowany 2 października po przedstawieniu mu pierwszych zarzutów. Każde z czterech zarzucanych mu przestępstw zagrożone jest karą od dwóch do 12 lat więzienia.

Wyrok dla księdza Tomasza Z. Kara więzienia i wypłata zadośćuczynienia

Do zdarzenia doszło w sierpniu 2023 roku w mieszkaniu księdza Tomasza Z. - jako pierwsza informowała o tym "Gazeta Wyborcza", opisując zajście jako imprezę, podczas której miało dochodzić do fizycznych zbliżeń. Gdy jeden z uczestników spotkania stracił przytomność, inny wezwał pogotowie, ale ratowników nie chciano wpuścić do środka. Ostatecznie - jak ustaliła "GW" - na miejsce wezwano policję. Po jej interwencji ratownicy mogli zająć się nieprzytomnym.