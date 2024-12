Tajemnicza śmierć profesora UKSW. Przeprowadzono sekcję zwłok

Sekcja zwłok prof. Mirosława Kurkowskiego odbyła się we wtorek - dowiedział się "Fakt". - Podczas sekcji zwłok nie ujawniono żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych, które mogłyby skutkować zgonem mężczyzny. Biegli nie odnieśli się do kwestii przyczyny śmierci. Do tego konieczne będzie poczekanie na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych - przekazał dziennikowi prok. Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

