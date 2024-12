Potężny pożar popularnego dyskontu. Nowe informacje, doszło do podpalenia

Nowe informacje po pożarze płońskiej Biedronki. Doszło do podpalenia, a ogień podłożył 28-latek. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Co ciekawe, wcześniej ukrywał się przed służbami w drewnianej przybudówce. Oszacowane straty po pożarze dyskontu wyniosły aż siedem milionów złotych.