Do krasnostawskiej komendy zgłosiła się 70-letnia kobieta i przyznała, że w ciągu ostatniego roku straciła blisko 30 tysięcy złotych . Na komisariacie pojawiła się 1 grudnia, jednak teraz tamtejsza policja opisała jej historię.

"Skrzypek" prosił o pieniądze na zespół

Po kilku miesiącach znajomości "skrzypek" zaczął prosić kobietę o zakup kart podarunkowych do popularnej platformy streamingowej. - Tłumaczył, że mają mu one posłużyć do opłaty pobytu w szpitalu. Nieświadoma absurdu kobieta kupowała karty przez kilka kolejnych miesięcy. Wydała na nie łącznie 10 tysięcy złotych - dodała policjantka.