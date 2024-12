Sędzia Maciej Nawacki straci immunitet? Jest wniosek do Sądu Najwyższego

"Uzyskane dowody stwarzają dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że Maciej Nawacki pełniąc obowiązki prezesa SR w Olsztynie i wykonując z tego tytułu funkcję przewodniczącego Zebrania Sędziów nie dopełnił swoich obowiązków poprzez zaniechanie poddania pod głosowanie organowi samorządowemu wniosku o rozszerzenie porządku obrad zebrania, podpisanego przez 31 sędziów, a tym samym zaniechał czynności zmierzających do jego rozpoznania przez właściwy organ kolegialny samorządu sędziowskiego, a następnie przekraczając swoje uprawnienia, dokonał publicznego zniszczenia tego dokumentu , którym nie miał prawa wyłącznie rozporządzać" - przekazała rzeczniczka PG w komunikacie.

Sędzia Maciej Nawacki podarł dokumenty w sprawie Pawła Juszczyszyna

Chodzi o sprawę zebrania sędziów olsztyńskiego sądu z 7 lutego 2020 r. , podczas którego apelowano m.in. do ówczesnego prezesa tego sądu Macieja Nawackiego o zaniechanie działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków. Juszczyszyn został zawieszony w czynnościach przez ówczesną Izbę Dyscyplinarną SN w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Podczas zebrania sędzia Wojciech Krawczyk w imieniu 31 sędziów złożył wniosek, w którym wnoszono o rozszerzenie porządku obrad o głosowanie nad trzema projektami uchwał.

Do głosowania nad przyjęciem uchwał jednak nie doszło; prezes Nawacki przedarł dokumenty i zamknął obrady. Nawacki ocenił wtedy, że wszystkie trzy projekty wykraczały poza kompetencje zebrania. Zapewniał także, że działa starannie i zgodnie z prawem, by wykonać uchwałę Izby Dyscyplinarnej SN, która zdecydowała w tamtym czasie o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna w czynnościach. "I oczywiście, jestem gotów ponosić wszelkie konsekwencje z tym związane, włącznie z tym, że jestem w taki czy inny sposób oskarżany przez osoby prywatne, że kierowane są określone doniesienia do prokuratury czy rzeczników dyscyplinarnych" - powiedział wówczas Nawacki.