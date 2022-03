Co Rosja ma wspólnego z objawieniami w Fatimie? Ważny gest papieża Franciszka już 25 marca

Religia Terlikowski jednoznacznie o słowach papieża Franciszka: To żenujące!

Vatican News przypomina, że na podobny gest decydowali się już w przeszłości poprzednicy papieża Franciszka, a inicjatywa ma związek z objawieniami Matki Boskiej w Fatimie.

Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi

Jak podaje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi w piątek 25 marca, podczas celebracji pokutnej w Bazylice św. Piotra. Poświęcenie obu krajów odbędzie się o godz. 17.00.

Dowiadujemy się również, że "tego samego aktu, tego dnia dokona w Fatimie Jego Eminencja Kardynał Krajewski, jałmużnik Jego Świątobliwości, jako wysłannik Ojca Świętego".



Reklama

Rosja a trzecia tajemnica fatimska

Jak przypomina Vatican News, Matka Boska podczas objawienia w dniu 13 lipca 1917 roku w Fatimie miała prosić o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Powiedziała ponoć, że jeśli prośba ta nie zostanie spełniona, Rosja będzie szerzyć "swoje błędy na całym świecie, podejmując wojny i prześladowanie Kościoła". Maryja miała wyjaśnić m.in., że w przypadku braku wypełnia jej woli, dobrzy ludzie będą cierpieć, a różne narody zostaną zniszczone.

W 1929 roku Maryja ponownie objawiła się św. Łucji. Tym razem, konkretnie wyjaśniając, o jaki akt poświęcenia Rosji chodzi.

Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję Memu Niepokalanemu Sercu. Bóg obiecuje uratować ją za pomocą tego środka. - przekazała Matka Boska św. Łucji w Tuy 13 lipca 1929 roku

Po objawieniach w Fatimie miały miejsce różne akty poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Zaczęło się od Piusa XII, który 31 października 1942 r. poświęcił cały świat, a 7 lipca 1952 r. w liście apostolskim Sacro vergente anno poświęcił narody Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Tak jak kilka lat temu poświęciliśmy cały świat Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, tak teraz, w sposób szczególny, poświęcamy wszystkie narody Rosji temu samemu Niepokalanemu Sercu - brzmiały słowa Piusa XII

Niestety ten akt poświęcenia Rosji Niepokalanemu sercu Maryi był niekompletny, ponieważ Pius XII nie zwrócił się do biskupów całego świata, aby również w nim uczestniczyli. Do podobnej sytuacji doszło 21 listopada 1964 roku podczas pontyfikatu Pawła VI. Papież Jan Paweł II postarał się bardziej niż jego poprzednicy i samodzielnie ułożył modlitwę w formie aktu zawierzenia z 7 czerwca 1981 roku.





Zdjęcie Papież Franciszek / AFP

Ponadto 25 marca 1984 roku na placu św. Piotra pod figurą Matki Boskiej przywiezioną z Fatimy, pozostając w duchowej jedności z biskupami świata, których wcześniej poinformował, Jan Paweł II ponownie zawierzył wszystkie narody Niepokalanemu Sercu Maryi.

I dlatego, o Matko ludzi i narodów, Ty, która znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje, która po macierzyńsku odczuwasz wszystkie zmagania między dobrem a złem, między światłem a ciemnością, które wstrząsają współczesnym światem, przyjmij nasze wołanie, które poruszeni Duchem Świętym kierujemy wprost do Twego Serca: ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej ten nasz ludzki świat, który Ci powierzamy i poświęcamy, pełni troski o ziemski i wieczny los ludzi i narodów. W sposób szczególny powierzamy i poświęcamy Ci tych ludzi i narody, którzy tego powierzenia i poświęcenia najbardziej potrzebują - powiedział wówczas Jan Paweł II

W 2000 roku ujawniono oficjalnie trzecią część tajemnicy fatimskiej i wtedy też ówczesny arcybiskup Tarcisio Bertone wyznał, że siostra Łucja w liście z 1989 roku potwierdziła, że ostatni akt poświęcenia odpowiadał temu, czego rzekomo pragnęła Matka Boża.

Papież Franciszek wskaże na Rosję jako agresora?

Dlaczego zatem - mimo teoretycznie poprawnego poświęcenia - Rosja nadal wszczyna wojny? Niektórzy sugerują, że skoro wówczas nie padło głośno słowo "Rosja", to i ten akt poświęcenia nie jest kompletny. Do takich wniosków dochodzi m.in. Filip Obara w artykule opublikowanym w tygodniku "Do rzeczy".

Czy papież Franciszek 25 marca użyje słowa "Rosja" w kontekście agresora, który zaatakował Ukrainę? Trudno powiedzieć. Zwłaszcza że jak do tej pory papież unikał jednoznacznego wskazania winnego wojny.



Czytaj również:

Papież Franciszek do patriarchy Cyryla: Trzeba uczynić wszystko, by przeważył pokój

Papież Franciszek: W imię Boga, zatrzymajcie tę masakrę

Zobacz także:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zostają w bombardowanych miastach. Nie mają gdzie uciekać AFP